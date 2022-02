Art-o-Rama salon international d’art contemporain Marseille 3e Arrondissement, 25 août 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Art-o-Rama salon international d’art contemporain Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-08-25 – 2022-08-28 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Il réunit une sélection réduite et exigeante d’une quarantaine de galeries et d’éditeurs venus développer des propositions curatoriales spécifiques. Son format intime et son engagement auprès des projets artistiques en font sa singularité. Étendant le traditionnel stand de foire à un véritable espace d’exposition, dont la configuration est directement liée au projet curatorial, Art-o-rama porte une attention particulière aux œuvres présentées.



Le week-end d’ouverture, en présence des galeristes, est prolongé par un temps d’exposition qui permet d’accueillir un plus large public d’amateurs d’art.

Art-o-rama salon international d’art contemporain, se tient à Marseille chaque dernier week-end du mois d’août.

http://www.art-o-rama.fr/

