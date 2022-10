« ART Ô FÉMININ » Olonzac Olonzac Catégories d’évènement: Hrault

Olonzac

« ART Ô FÉMININ » Olonzac, 8 octobre 2022, Olonzac. « ART Ô FÉMININ »

Olonzac Hrault

2022-10-08 – 2022-10-08 Olonzac

Hrault Marché de productrices et de créatrices du Minervois, organisé par l’association AMA.

Art Ô Féminin est une journée autour de la femme et du cancer du sein.

Restauration et buvette des produits de nos producteurs.

Animation et spectacle. artisanatduminervois1134@gmail.com +33 6 10 35 02 67 Olonzac

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Olonzac Autres Lieu Olonzac Adresse Olonzac Hrault Ville Olonzac lieuville Olonzac Departement Hrault

Olonzac Olonzac Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olonzac/

« ART Ô FÉMININ » Olonzac 2022-10-08 was last modified: by « ART Ô FÉMININ » Olonzac Olonzac 8 octobre 2022 Hrault Olonzac Olonzac Hrault

Olonzac Hrault