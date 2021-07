Saint-Germain-de-la-Rivière Office de Tourisme du Fronsadais Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière ART & NATURE DESSIN avec Pêche33 et Sophie Bataille Office de Tourisme du Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Office de Tourisme du Fronsadais, le mercredi 21 juillet à 14:30

Observons la faune et la flore aquatiques, accompagnés d’une illustratrice, Sophie Bataille, pour vous initier à la réalisation de croquis et d’un naturaliste de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde. Cet atelier se déroulera aux abords de l’étang de Tourennes, où une récolte des petites bêtes peuplant ce milieu, nous servira de modèle. Animation à partir de 8 ans.

adulte +12 ans: 5€ enfant 8 à 12 ans :3€

S’amuser, découvrir, explorer! à partir de 8 ans Office de Tourisme du Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T17:00:00

