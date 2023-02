Art, musique, pouvoir et religion “à partir du tableau d’Holbein, les Ambassadeurs” Chapelle du musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR L’histoire qui se lit dans le tableau “Les Ambassadeurs” de Hans Holbein est extraordinaire. D’une pause historique découlent d’autres récits, ceux de faits religieux à l’importance capitale pour l’histoire de la musique, aussi présente dans cette toile, jusqu’à de nombreux mystères que le peintre humaniste a bien pris la peine de dissimuler… Conférence animée par Frédéric Isoletta, pianiste, organiste et chef d’orchestre +33 4 42 92 63 53 Les Amis du Festival d’Aix Chapelle du musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

