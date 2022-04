ART MOURES – DOMAINE DES MOURES Villeneuve-lès-Maguelone, 5 mai 2022, Villeneuve-lès-Maguelone.

ART MOURES – DOMAINE DES MOURES Villeneuve-lès-Maguelone

2022-05-05 – 2022-05-05

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Art Moures !

Une expérience artistique hors norme dans un lieu magique

Un événement, qui vous permettra de vivre des créations artistiques singulières et jamais vues ! L’artiste peintre d’origine danoise, Klaus Rune, réalisera des œuvres « live » avec des mannequins habillés par la marque Maison Close, accompagné par un orchestre de musique classique.

L’artiste sculpteur, Daniel Garcia, exposera également ses sculptures. Entre artisanat et art contemporain, il métamorphose le verre . Ses créations consistent à transformer l’invisible en visible en apportant couleurs et lumières.

Les invités pourront aussi y découvrir une exposition de meubles contemporains par Roche et Bobois et une exposition de voitures haut de gamme par Porsche.

Un cocktail dinatoire gastronomique et des vins prestiges de la Région Occitanie sont proposés, lors de la soirée.

►Important – Uniquement sur Invitation

contact@rune-art.com +33 6 07 71 20 36

Villeneuve-lès-Maguelone

