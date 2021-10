Paris Librairie Delamain île de France, Paris Art & mode : Jean-Charles de Castelbajac chez Delamain ! Librairie Delamain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Art & mode : Jean-Charles de Castelbajac chez Delamain ! Librairie Delamain, 19 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Jean-Charles de Castelbajac signera son livre “Dessins tout-terrains” publié chez Flammarion. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Dessins tout-terrains rassemble pour la première fois l’ensemble des dessins de Jean-Charles de Castelbajac, pour une grande partie inédits, des années 1970 à aujourd’hui. L’occasion pour nous de découvrir la multiplicité de ses créations picturales, sur de nombreux supports et pour de multiples causes (Sidaction, Bataclan, Notre-Dame, hommages, journal du confinement …) jusqu’à la rue qu’il envahit depuis quelques années avec sa craie. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Delamain 155 Rue Saint-Honoré Paris 75001

1, 7 : Palais Royal – Musée du Louvre (104m) 7, 14 : Pyramides (371m)

Contact :Librairie Delamain 01 42 61 48 78 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-delamain.com https://www.facebook.com/librairiedelamain/

