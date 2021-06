Toulouse Salle Nougaro Toulouse Art Mengo Salle Nougaro Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Salle Nougaro, le jeudi 30 septembre à 20:30

### Chanson Qui mieux qu’Art Mengo pour rendre hommage aux pilotes fous de l’Aéropostale !? Sept ans après son dernier album, le Toulousain reprend son envol et dévoile _La maison des ailes_, sa manière de célèbrer le centenaire de l’Aéropostale. Tout en douceur et en mélancolie, sur des textes de Marc Estève (Henri Salvador, Maurane, Juliette Greco…), le voilà prêt à repartir sur les routes avec le génial multi-instrumentiste Christophe Cravero ! De l’Hôtel du Grand Balcon à Toulouse (l’antre des fameux aviateurs, devenu dans leur jargon la « Maison des ailes »), à Saint-Louis du Sénégal. ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article341) //www.youtube.com/embed/AwAQQdUIxFY

De 19 € à 21 €

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T22:30:00

