ART MAJEUR Comédie Française – Studio Paris, jeudi 21 mars 2024.

ART MAJEUR Cie Coup de Poker – Guillaume Barbot 21 mars – 5 mai Comédie Française – Studio invitation pro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T18:30:00+01:00 – 2024-03-21T19:50:00+01:00

Fin : 2024-05-05T18:30:00+02:00 – 2024-05-05T19:50:00+02:00

Guillaume Barbot, qui officie depuis près de quinze ans entre théâtre et musique, souhaite créer pour la Comédie-Française avec Art majeur « une vraie forme de théâtre concert » à la recherche de chansons qui auraient modifié le cours de notre existence. Il a passé commande à quatre plumes, romancières et romanciers, pour donner à chaque interprète un court récit autour d’une chanson ayant déclenché une déflagration dans la vie d’un personnage. Cette matière ancrée dans la fiction et la poésie résonnera au sein de ce spectacle aux rythmes rock, sur des arrangements inédits, sous la direction musicale de son complice de toujours Pierre-Marie Braye-Weppe. L’idée est bien entendu de faire aussi sonner quelques-unes des mélodies qui habitent notre imaginaire collectif, de Bashung à Dalida.

Titres inédits, populaires ou oubliés, chansons secrètes ou rituelles, tubes de famille ou refrains souvenirs : les artistes de la Troupe, avertis dans les domaines du chant et de la musique, nous plonger ont dans ce que cet art a de majeur : « De la musique pendant une heure, un album de 60 minutes, annonce Guillaume Barbot, avec des pistes musicales, chantées, parlées, et à chaque fois le swing des mots, des voix et des enregistrements. »

Comédie Française – Studio 99 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ciecoupdepoker@gmail.com »}]

barbot comédie-française

comédie française