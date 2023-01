Démonstrations de reliure et de restauration de documents Art Libris Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

Démonstrations de reliure et de restauration de documents Art Libris, 1 avril 2023, Blaye. Démonstrations de reliure et de restauration de documents 1 et 2 avril Art Libris Vous pourrez y voir de la restauration de documents plus ou moins anciens ainsi que des démonstrations de reliure traditionnelle, à la bradel ou de création réalisées par un artisan d’art Art Libris 15 rue paul raboutet 33390 Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine Lors de ces Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, l’atelier de reliure ART LIBRIS, situé à deux pas de la citadelle de Blaye classée patrimoine mondial par l’UNESCO, ouvre ses portes au grand public. Vous pourrez y voir de la restauration de documents plus ou moins anciens ainsi que des démonstrations de reliure traditionnelle, à la bradel ou de création réalisées par un artisan d’art avec une présentation des différentes étapes d’une reliure tel que la plaçure avec le débrochage, la couture, le corps d’ouvrage avec l’endossure, la couvrure avec la pose de la toile ou du cuir et enfin la finissure qui comprend la dorure.

Deux animations accessibles aux enfants seront possibles :

– la réalisation d’une petite reliure à la japonaise (dès 8 ans avec matériaux fournis pour 5 €)

– la réalisation d’une petite dorure avec un fleuron (dès 10 ans pour 2 €)

La production artisanale de l’atelier sera également disponible à la vente. Vous pourrez y découvrir un large choix de carnets : reliure à la japonaise, reliure criss-cross, carnet aquarelle ou carnet de voyage (simple ou en cuir), leporello, structure croisée, reliure piano, reliure papillon et reliure copte, etc…

