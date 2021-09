Montreuil COUR AVEC VUE Montreuil, Seine-Saint-Denis Art intermural “de la rue à la galerie” COUR AVEC VUE Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Art intermural “de la rue à la galerie” ————————————— ### avec le street-artiste VASTRINI **VASTRINI est un street artiste discret qui avec ses œuvres mimétiques questionne le réel et sa représentation en images.** En juin 2021, il a investit le quartier de la rue Romainville à Montreuil pour réaliser 15 œuvres. Le public a été convié par [COUR AVEC VUE](http://www.couravecvue.com) pour découvrir ses affiches sur un parcours de 20 minutes, avec un jeux pour trouver le titre du projet. Le week-end de “Portes ouvertes des artistes”, COUR AVEC VUE expose dans son micro-espace d’expo la vie éphémère des ses affiches.

entrée libre

