du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Eglise Saint-Martin de Grosrouvre

Imaginer le cimetière comme un **Jardin d’art et de mémoire**, tel est le sens de cette exposition de peintures et sculptures dans le chœur de l’église de Grosrouvre. Héritiers de l’esprit créatif de _l’École de Rambouillet_, les Amis de Grosrouvre souhaitent participer à l’introduction du monde de l’art dans le funéraire local. Les peintres : Jorma Lécureur, Thibault Laget-Ro, Elisabeth Oulès, Sandrine Collet. Les sculpteurs : Elisabeth Oulès, Pascale Marchesini-Arnal, Catherine Grenot, Marie-Anne Hamaide, Marielauterre, Michel Raabe. Pierre, terre cuite, résine, bronze… pour rendre hommage à nos défunts en harmonie avec la symbolique retrouvée des plantes du cimetière qui entoure l’église. Visite guidée de l’église et du cimetière. L’exposition se prolongera le week-end de l’Ascension du jeudi 26 au dimanche 29 mai de 14h à 18h.

Entrée libre

Quatre peintres et six sculpteurs dans l’église de Grosrouvre aux murs peints par Pierre-Léon Dusouchet, au chemin de croix sculpté par Elisabeth Oulès et aux vitraux dessinés par Georges Devèche.

Eglise Saint-Martin de Grosrouvre 3 route la Surie 78490 Grosrouvre Grosrouvre Yvelines



2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00