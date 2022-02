ART FLORAL Salon de l’Apprentissage et de l’Emploi – Parc des Expositions de Grand Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

EPREUVES LE BOUQUET AVEC SA STRUCTURE Celui -ci reflètera votre sensibilité et votre caractère. Toutes les techniques seront possibles. Le bouquet sera accompagné d’une structure de votre choix en respectant la liste des matériaux et la liste de la glane autorisée. Aucunes dimensions particulières ne sont imposées. UN ENTRETIEN L’entretien oral sur votre motivation de participer à ce concours Si l’aventure continue pour vous, il faut que vous présentiez au jury une organisation personnelle, professionnelle, familiale … quelles sont vos attentes, votre détermination…. UN ELEMENT PORTE Celui -ci reflètera votre créativité et votre élégance Toutes les techniques seront possibles. L’élément porté sera libre mais devra respecter la liste des matériaux et la liste de la glane autorisée. Aucunes dimensions particulières ne sont imposées. Pré-sélection ART FLORAL Salon de l’Apprentissage et de l’Emploi – Parc des Expositions de Grand Poitiers 11 Rue Salvador Allende, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

