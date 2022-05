Art Floral

Art Floral, 13 juin 2022, . Art Floral

2022-06-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-13 16:00:00 16:00:00 Cet atelier vous permettra de créer avec des fleurs fraîches, des branches; du feuillage, des compositions élégantes et champêtres que vous pourrez ramener à la maison. sandra@onzem2.com +33 6 70 19 90 97 https://www.jennifleurs.fr/art-floral Cet atelier vous permettra de créer avec des fleurs fraîches, des branches; du feuillage, des compositions élégantes et champêtres que vous pourrez ramener à la maison. jennifleurs dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville