Art Festival Family Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Art Festival Family Obernai, 22 octobre 2022, Obernai. Art Festival Family

2 avenue de Gail Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d’Obernai

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-22 18:00:00 Obernai

Bas-Rhin Obernai EUR Au cours de cette après-midi dédiée aux arts, différentes techniques artistiques seront mises à l’honneur telles que que la peinture, le dessin, la linogravure …

Chacun pourra s’y essayer librement. Plus d’une dizaine d’ateliers différents seront proposés aux visiteurs, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, de la petite enfance aux séniors.

Venez découvrir l’artiste qui sommeille en vous ! Entrée libre. Au cours de cette après-midi dédiée aux arts, plus d’une dizaine d’ateliers différents seront proposés aux visiteurs, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, de la petite enfance aux séniors. Venez découvrir l’artiste qui sommeille en vous ! +33 3 88 95 01 24 Obernai

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse 2 avenue de Gail Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d'Obernai Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Art Festival Family Obernai 2022-10-22 was last modified: by Art Festival Family Obernai Obernai 22 octobre 2022 2 avenue de Gail Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d'Obernai Bas-Rhin Obernai

Obernai Bas-Rhin