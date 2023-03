Art-exprim, exposition « La chariotte du malin » de Clément Courgeon art-exprim Paris Catégories d’Évènement: île de France

En avril, le 87 rue Marcadet se pare de rouge et blanc : art-exprim invite l’artiste Clément Courgeon a prendre possession de son espace d’exposition pour une proposition inédite et folklorique intitulée « La chariotte du malin » . À l’occasion du prix indépendant décerné par art-exprim lors de la 72ème édition de Jeune Création en 2022, l’association invite l’artiste Clément Courgeon à prendre possession de son espace d’exposition pour une proposition inédite intitulée La chariotte du malin. Au 87 rue Marcadet, Clément Courgeon souhaite garer sa chariotte. Cette sculpture prenant la forme d’un char à performances trônera au milieu de l’espace. Comme un bijou dans son écrin, cette installation inédite réalisée par l’artiste à l’occasion de cette invitation s’appréhende comme un char à carnaval support des pérégrinations de son personnage. PROGRAMMATION ASSOCIÉE – vendredi 14 avril à partir de 18h30 : vernissage avec une performance de Clément Courgeon et Jules Bernagaud, artiste invité – vendredi 12 mai à 19h : émission spéciale avec radio RapTz en présence du public, sur inscription – samedi 13 mai à 16h00 : participation au carnaval Ô Les Masques, carnaval des quartiers du Nord-Est Parisien – Esplanade Nathalie Sarraute, parvis de la Hall Pajol – mai : workshop en présence de l’artiste (date à venir) – samedi 3 juin à partir de 19h30 : performances en continu de Clément Courgeon dans le cadre de la Nuit Blanche, avec la participation de Jules Bernagaud art-exprim 87 rue Marcadet 75018 Paris Contact : https://fb.me/e/4bjyuJtuC 01 42 62 18 08 roberta.setale@art-exprim.com https://www.facebook.com/artexprim18 https://www.facebook.com/artexprim18 https://www.art-exprim.com/?expositions=expositions-expo-a-venir-clement-courgeon

