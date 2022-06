ART EXPO ARTS ET NATURE Outreau Outreau Catégorie d’évènement: Outreau

ART EXPO ARTS ET NATURE Outreau, 12 juin 2022, Outreau. ART EXPO ARTS ET NATURE 43 rue de l’égalité Outreau

2022-06-12 – 2022-06-19

43 rue de l’égalité Outreau 62230 Outreau Exposition Regards et Nature par Virginie Munoz.

Peintures et dessins.

Du 12 au 19 juin 2022.

