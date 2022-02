ART ET VINTAGE FESTIVAL Montmirail, 2 avril 2022, Montmirail.

ART ET VINTAGE FESTIVAL Montmirail

2022-04-02 – 2022-04-03

Montmirail Sarthe Montmirail

« Citoyennes, populaires et fédératrices, les « Métiers d’art à Montmirail » s’adressent aux publics venant de tous horizons, petits et grands et aux profils multiples : amateurs, curieux, arpenteurs, esthètes, collectionneurs, consommateurs. Des rendez-vous d’exception seront proposés au grand public dans le magnifique cadre du Château de Montmirail: véhicules exposés, exposition des métiers d’art, concours d’élégance et de nombreuses animations… Entrée payante (3 euros à partir de 12 ans). Organisé par TANDEM EVENT ET SARTHE ÉVÈNEMENTS ».

sarthe.evenements@gmail.com

Montmirail

