ART ET VINTAGE FESTIVAL Montmirail Montmirail Montmirail Catégories d’Évènement: 72320

kb:France5272

Montmirail

ART ET VINTAGE FESTIVAL Montmirail, 1 avril 2023, Montmirail Montmirail. ART ET VINTAGE FESTIVAL CHATEAU DE MONTMIRAIL Montmirail 72320

2023-04-01 – 2023-04-02 Montmirail

72320 Montmirail Sarthe A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et dans le cadre du magnifique Château de Montmirail (72) est organisé l’événement « Art & Vintage Festival » dédié aux artisans et métiers d’art mais aussi, pour la première fois cette année, au monde du vintage . sarthe.evenements@gmail.com http://www.chateaudemontmirail.com/ Montmirail

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: 72320, kb:France5272, Montmirail Autres Lieu Montmirail Adresse CHATEAU DE MONTMIRAIL Montmirail 72320 Ville Montmirail Montmirail lieuville Montmirail Departement 72320

Montmirail Montmirail Montmirail 72320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmirail-montmirail/

ART ET VINTAGE FESTIVAL Montmirail 2023-04-01 was last modified: by ART ET VINTAGE FESTIVAL Montmirail Montmirail 1 avril 2023 72320 CHATEAU DE MONTMIRAIL Montmirail 72320 Montmirail Montmirail kb:France5272

Montmirail Montmirail 72320