72000 6 6 EUR Voir, sentir, déguster… une découverte par les sens des collections de peintures du musée de Tessé !

Cette visite à deux voix vous invite dans un parcours où art et alimentation se répondent avant de procéder à une dégustation de vin en partenariat avec le caviste Frédéric Moulin

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Réservée au plus de 18 ans. Art et vin musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans

