Art et sophrologie Montluçon Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Art et sophrologie Montluçon, 14 décembre 2022, Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon. Art et sophrologie 40 Rue Romaine École d’Art La Fontaine Montluçon Allier École d’Art La Fontaine 40 Rue Romaine

2022-12-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-14

École d’Art La Fontaine 40 Rue Romaine

Montluçon

Allier Montluçon Partez à la découverte d’une œuvre grâce à la sophrologie. +33 7 65 86 12 24 École d’Art La Fontaine 40 Rue Romaine Montluçon

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier OTI Vallée du Coeur de France École d'Art La Fontaine 40 Rue Romaine Ville Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon lieuville École d'Art La Fontaine 40 Rue Romaine Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon-oti-vallee-du-coeur-de-france-montlucon/

Art et sophrologie Montluçon 2022-12-14 was last modified: by Art et sophrologie Montluçon Montluçon 14 décembre 2022 40 Rue Romaine École d'Art La Fontaine Montluçon Allier OTI Vallée du Coeur de France Montluçon Allier Allier Montluçon

Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon Allier