Découverte de la Mosaïque et du Design au sein d’une Briqueterie antique. Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design Le Fleix Catégories d’Évènement: Dordogne

LE FLEIX

Découverte de la Mosaïque et du Design au sein d’une Briqueterie antique. Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design, 29 mars 2023, Le Fleix. Découverte de la Mosaïque et du Design au sein d’une Briqueterie antique. 29 mars – 2 avril Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design Atelier Mosaïque et Design installé au sein de la maison Art et Sol, dans un lieu atypique, une Briqueterie séculaire. Performances mosaïque et illustration, démonstration argile, visite du site. handicap visuel;handicap moteur;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;ii;pi;hi Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design 558 Route de la Malevielle – D20 – 44°53’12.9″N 0°14’55.5″E 44.8869073,0.2474436 24130 Le Fleix Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine L’Atelier Mosaïque et Design est installé à l’intérieur de la maison Art et Sol : un lieu atypique, une Briqueterie de plusieurs siècles.

Ouvert à tous, enfants et adultes.

Exposition : Mosaïques originales, objets d’art et design.

Différentes animations sont prévues :

Perfomance Mosaïque : réalisation d’une Mosaïque collective, chaque visiteur s’il le souhaite peut tailler et déposer sa “tesselle” pour participer à la création d’une oeuvre commune sur le thème “Sublimer le quotidien”. Vous découvrirez l’Art de la Mosaïque et ses instruments traditionnels : Marteline et billot.

Perfomance Illustration : un illustrateur vous propose de poser et vous repartirez avec votre portrait minute.

Démonstration Argile : le coulage d’argile liquide dans des moules en plâtres.

Visite : nous prévoyons des visites de la Briqueterie, merci de nous contacter pour réserver un créneau.

Impatient de vous accueillir dans notre univers !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T09:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 www.celestinephotography.fr – Célestine Broust

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, LE FLEIX Autres Lieu Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design Adresse 558 Route de la Malevielle – D20 – 44°53'12.9"N 0°14'55.5"E 44.8869073,0.2474436 24130 Le Fleix Ville Le Fleix lieuville Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design Le Fleix Departement Dordogne

Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design Le Fleix Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le fleix/

Découverte de la Mosaïque et du Design au sein d’une Briqueterie antique. Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design 2023-03-29 was last modified: by Découverte de la Mosaïque et du Design au sein d’une Briqueterie antique. Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design 29 mars 2023 Art et Sol : Atelier Mosaïque et Design Le Fleix Le Fleix

Le Fleix Dordogne