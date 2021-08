Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Art et Pilates La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Art et Pilates La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 8 octobre 2021, Roubaix. Art et Pilates

du vendredi 8 octobre au vendredi 6 mai 2022 à La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

Un vendredi par mois, La Piscine et le service des sports de la Ville de Roubaix proposent de reproduire avec le corps une sélection d’oeuvre d’art ! Au cœur du musée, quelques œuvres sont observées puis reproduites avec trois disciplines de «Bien être» : Pilates, Qi Gong et Yoga. **De 18h à 19h45. Prévoir tenue de sport.**

Gratuit sur réservation par mail en précisant la mention “Art et Pilates”

Un vendredi par mois, La Piscine et le service des sports de la Ville de Roubaix proposent de reproduire avec le corps une sélection d’oeuvre d’art ! La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T19:30:00;2021-11-26T18:00:00 2021-11-26T19:30:00;2022-01-14T18:00:00 2022-01-14T19:30:00;2022-02-25T18:00:00 2022-02-25T19:30:00;2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T19:30:00;2022-05-06T18:00:00 2022-05-06T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix