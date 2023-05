Art et/ou jeu : symbiose ou dissonance ? Centre culturel canadien, 16 mai 2023, Paris.

.Tout public. gratuit

Venez découvrir « Art et/ou jeu : symbiose ou dissonance ? », une exposition qui explore les interactions possibles et fascinantes entre le monde des jeux vidéos et celui des arts !

Cette exposition réunit une sélection d’artistes et de concepteurs de jeux vidéos du Canada et de la France, qui développent des approches expérimentales en résistance à l’hégémonie de l’industrie internationale des jeux numériques. Certaines œuvres sont explicitement politiques et militantes, quand d’autres intègrent de manière plus implicite et poétique la critique sociale, des formes très figuratives et des formes plus abstraites, des formats de jeux sur écran traditionnels et des jeux qui utilisent des interfaces physiques de tous genres.

Venez expérimenter les œuvres interactives de Disnovation.org, Ahreum Lee, Enric Llagostera, Raphaëll Maïwen, Santiago Tamayo Soler et Tatiana Vilela Dos Santos !

Commissaire invitée : Lynn Hughes, Artiste, commissaire indépendante et Professeure émérite à l’Université Concordia, (Tiohtià:ke/Montréal, Québec, Canada)

Commissaires associées : Nathalie Bachand, Commissaire indépendante et co-directrice artistique du Sporobole, Centre en art actuel (Ndakina/Sherbrooke, Québec, Canada) et Catherine Bédard, Commissaire et Directrice adjointe du Centre culturel canadien

Une exposition et une table ronde en partenariat d’ISEA2023, 28ème Symposium International de la Création Numérique co-organisée par Le Cube Garges et l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Contact : https://canada-culture.org/event/art-et-ou-jeu-symbiose-ou-dissonance/ 0144432185 reservation@canada-culture.org

Santiago Tamayo Soler Retornar, Santiago Tamayo Soler, 2021, video HD 20 min, video excerpt of the first encounter with the mysterious Orb