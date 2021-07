Paillet Paillet Gironde, Paillet Art et nature: Voler prend deux ” L” Paillet Paillet Catégories d’évènement: Gironde

Paillet

Art et nature: Voler prend deux ” L” Paillet, 5 septembre 2021, Paillet. Art et nature: Voler prend deux ” L” 2021-09-05 11:00:00 – 2021-09-05 15:00:00

Paillet Gironde Paillet Voler prend deux “L” Un ornithologue passionné raconte en détails, sous la forme d’une “vraie fausse conférence” le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant.

Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à voler?

Toit public à partir de 6 ans. Réservations obligatoire. Voler prend deux “L” Un ornithologue passionné raconte en détails, sous la forme d’une “vraie fausse conférence” le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant.

Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à voler?

Toit public à partir de 6 ans. Réservations obligatoire. Voler prend deux “L” Un ornithologue passionné raconte en détails, sous la forme d’une “vraie fausse conférence” le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant.

Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à voler?

Toit public à partir de 6 ans. Réservations obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-24 par OT Cadillac-Podensac

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Paillet Autres Lieu Paillet Adresse Ville Paillet lieuville 44.67788#-0.36632