Art et nature Place Julia Concarneau, jeudi 25 juillet 2024.

Un crayon à la main, la médiatrice culturelle du musée de Pont-Aven et l’animatrice de l’association Bretagne Vivante s’associent pour un parcours croisé entre art et nature offrant des pauses de croquis sur les paysages et les espèces.

La visite se termine par un temps convivial autour d’un goûter que chacun apporte.

Prévoir des chaussures confortables.

Public à partir de 10 ans

Sur réservation auprès de l’office de tourisme

Rendez-vous à l’accueil du Musée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 14:00:00

fin : 2024-07-25 16:30:00

Place Julia Musée de Pont-Aven

Concarneau 29900 Finistère Bretagne museepontaven@cca.bzh

