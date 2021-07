Toulouse Espace Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse Art et nature au jardin: à la découverte du jardin Michelet ! Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Art et nature au jardin: à la découverte du jardin Michelet ! Espace Bonnefoy, 16 août 2021, Toulouse. Art et nature au jardin: à la découverte du jardin Michelet !

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Espace Bonnefoy

**_Embarquez pour un voyage ludique et créatif à travers le monde végétal._** En petit groupe, les enfants s’imprègnent du jardin et s’initient à l’art de la nature dans des domaines et techniques variés (collage, peinture, dessin, aquarelle, le dessin botanique façon herbier, le collage nature façon land art…). Un thème différent sera proposé chaque jour. A la fin de la semaine, les enfants repartiront avec leurs dessins. Stage animé par Kristel Riehtmuller, illustratrice. ### Informations pratiques : * Capacités : 9 places * A partir de 6 ans

15€/pers. – sur inscription à l’accueil – 05 67 73 83 60

Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:30:00 2021-08-16T11:59:00;2021-08-17T09:30:00 2021-08-17T11:59:00;2021-08-18T09:30:00 2021-08-18T11:59:00;2021-08-19T09:30:00 2021-08-19T11:59:00;2021-08-20T09:30:00 2021-08-20T11:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Bonnefoy Adresse 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Bonnefoy Toulouse