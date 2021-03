Meaux Gallerie Jacques Nicolas Pellieux Meaux, Seine-et-Marne ART ET MISE EXPOSE Gallerie Jacques Nicolas Pellieux Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

ART ET MISE EXPOSE Gallerie Jacques Nicolas Pellieux, 16 mars 2021-16 mars 2021, Meaux. ART ET MISE EXPOSE

du mardi 16 mars au dimanche 28 mars à Gallerie Jacques Nicolas Pellieux

Exposition Gallerie Pellieux du 15 au 27 Mars

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Entré libre

Yvette BERCIER-PUJOL- Philippe DE MAGALGHAES- Martine DUTTO – Sylvie-Ann FONTAINE – Hervé GOUZERH – Marc VUBASSONNE Gallerie Jacques Nicolas Pellieux Rue de la Cordonnerie Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T15:00:00 2021-03-16T17:30:00;2021-03-17T15:00:00 2021-03-17T17:30:00;2021-03-18T15:00:00 2021-03-18T17:30:00;2021-03-19T15:00:00 2021-03-19T17:30:00;2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T17:30:00;2021-03-21T15:00:00 2021-03-21T17:30:00;2021-03-23T15:00:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T15:00:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-25T15:00:00 2021-03-25T17:30:00;2021-03-26T15:00:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-27T15:00:00 2021-03-27T17:30:00;2021-03-28T15:00:00 2021-03-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Gallerie Jacques Nicolas Pellieux Adresse Rue de la Cordonnerie Ville Meaux