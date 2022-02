ART ET MISE EXPOSE Galerie Jacques Nicolas Pellieux Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

ART ET MISE EXPOSE
du mardi 22 février au dimanche 6 mars

du mardi 22 février au dimanche 6 mars à Galerie Jacques Nicolas Pellieux

Au Passage Pellieux du 21 février au 6 mars 2022, Découvrez les œuvres d’artistes peintres, d’une photographe, d’une graveuse sur sable et d’un sculpteur sur métal. Vernissage le mercredi 22 février vers 18h. Au plaisir de vous accueillir tous les jours de 15h30 à 18h30 sauf le lundi.

Entrée libre selon les consignes sanitaires en vigueur

