« Art et mathématiques : sur l’incarnation des objets mathématiques au sein de l’art visuel », une conférence de Claude Bruter Institut des Hautes Etudes Scientifiques, 17 février 2022, Bures-sur-Yvette.

« Art et mathématiques : sur l’incarnation des objets mathématiques au sein de l’art visuel », une conférence de Claude Bruter

Institut des Hautes Etudes Scientifiques, le jeudi 17 février à 17:30

Quelques œuvres de plusieurs personnalités du monde artistique et mathématique contemporain illustreront le développement récent et prodigieux des techniques et des outils de représentations de l’immense univers des objets mathématiques. L’origine physique première du monde stratifié des mathématiques sera soulignée. Parallèlement à l’évolution dans sa construction de l’immeuble M abritant les objets mathématiques, apparaîtront des formes hautes en couleur, pour la plupart inhabituelles, d’objets empruntés aux théories des nombres, aux théories géométriques, aux théories topologiques et fractales. La conférence sera accompagnée d’une exposition d’œuvres provenant de l’ESMA (European Society for Mathematics and the Arts) et suivie d’un moment musical avec Noémie Combe (violon) et Thibault Damour (Piano).

Entrée sur inscription

Une conférence grand public de Claude Bruter, organisée par les Amis de l’IHES aura lieu le jeudi 17 février 2022 à 17h30 dans le Centre de Conférences Marilyn et James Simons et sur Zoom.

Institut des Hautes Etudes Scientifiques 35, route de Chartres – 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Montjay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T17:30:00 2022-02-17T20:00:00