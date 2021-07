Martigues Musée Félix Ziem Bouches-du-Rhône, Martigues Art et histoire. Musée Ziem – « Atelier hebdomadaire adultes » Musée Félix Ziem Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**Présentation** À chaque séance, vous découvrirez les oeuvres avant d’expérimenter différentes techniques plastiques. Gratuite, l’animation « Ateliers hebdomadaires adultes » se tiendra tous les jeudis de 14h à 15h30 au musée Ziem Réservation – 04 42 41 39 60 **Informations pratiques** Réservation au 04 42 41 39 60.

Le musée Ziem propose un atelier pour adultes ouvert à tous niveaux.

2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T15:30:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T15:30:00;2021-07-29T14:30:00 2021-07-29T15:00:00;2021-08-05T14:30:00 2021-08-05T15:00:00;2021-08-12T14:30:00 2021-08-12T15:00:00

