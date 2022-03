ART ET HISTOIRE. Atelier “Ma petite mer” galerie de l’histoire Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Présentation ———— Une courte visite introductive pour découvrir, à travers plusieurs cartes anciennes et récentes, le territoire de Martigues et de l’étang de Berre. Suivie d’un atelier de personnalisation de la carte de l’étang, mêlant création et technique de cartographie. Informations pratiques ———————- * Le mercredi 20 avril de 14h à 16h * À partir de 6 ans * Gratuit, sans inscription * Renseignements au 04 42 44 36 48 Localiser ———

Visite et atelier créatif et cartographique autour du territoire de l’étang de Berre. galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues Martigues Ferrières Bouches-du-Rhône

