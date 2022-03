ART ET HISTOIRE. Atelier “Architecture en détails” Chapelle de l’Annonciade Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

ART ET HISTOIRE. Atelier “Architecture en détails” Chapelle de l’Annonciade, 21 avril 2022, Martigues. ART ET HISTOIRE. Atelier “Architecture en détails”

Chapelle de l’Annonciade, le jeudi 21 avril à 14:00

Présentation ———— Après une visite permettant d’observer et d’identifier les détails architecturaux extérieurs et intérieurs de la chapelle, les enfants participeront à un atelier de collage et de dessin autour de relevés d’architecture. Informations pratiques ———————- * Le jeudi 21 avril de 14h à 16h * De 9 à 12 ans * Inscriptions au 04 42 49 03 30 ou au 04 42 88 79 04 * Gratuit Localiser ———

Gratuit sur inscription

Jeu d’observation de l’architecture de la chapelle de l’Annonciade suivi d’un atelier de collage et de dessin. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Jonquières Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Chapelle de l'Annonciade Adresse Boulevard Richaud Ville Martigues lieuville Chapelle de l'Annonciade Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Chapelle de l'Annonciade Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

ART ET HISTOIRE. Atelier “Architecture en détails” Chapelle de l’Annonciade 2022-04-21 was last modified: by ART ET HISTOIRE. Atelier “Architecture en détails” Chapelle de l’Annonciade Chapelle de l'Annonciade 21 avril 2022 Chapelle de l'Annonciade Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône