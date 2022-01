ART ET HISTOIRE. À la recherche du trésor de l’Annonciade Chapelle de l’Annonciade Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le jeudi 17 février à 14:00

Présentation ———— Accompagnés d’un carnet d’énigmes et de jeux, les enfants parcourent l’histoire de la chapelle de l’Annonciade et de ses décorations baroques pour découvrir un trésor caché. **Les chasses au trésor sont récupérables tout au long de l’année à l’accueil de la chapelle.** Informations pratiques ———————- * Les jeudis 10 et 17 février de 14h à 16h * À partir de 6 ans pour les enfants accompagnés * Inscriptions au 04 42 49 03 30 ou au 04 42 88 79 04 * Gratuit Localiser ———

