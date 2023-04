Art et handicap – Parcours singuliers Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Art et handicap – Parcours singuliers Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 10 mai 2023, Paris. Le mercredi 10 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit Réservation obligatoire Pour la deuxième année consécutive, Personimages a le plaisir de vous faire découvrir le travail de ses artistes en situation de handicap mental, mettant en valeur l’évolution de leurs œuvres au fil du temps. Art et handicap Parcours singuliers, 2ème édition Table ronde et présentation de l’exposition | Exposition du 09/05 au 02/06/2023 Pour la deuxième année consécutive, Personimages a le plaisir de vous faire découvrir le travail de ses artistes en situation de handicap mental, mettant en valeur l’évolution de leurs œuvres au fil du temps. Association créée il y a plus de 40 ans, Personimages accueille chaque année en Ile de France plus de 300 participants en situation de handicap dans des ateliers d’expression artistique (art-plastiques, danse, théâtre… ), animés par des artistes professionnels. De nombreux participants démontrent et développent des capacités créatives et picturales saisissantes, mêlant souvent une approche naïve, une personnalité entière sans filtre, et une gestuelle parfois obsessionnelle. La liste précise des artistes exposés sera détaillée bientôt. Une table ronde aura lieu à l’occasion de la présentation publique de l’exposition le mercredi 10 mai 2023 à partir de 19h. Visuel : © Isabelle Rizo Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/art-et-handicap-parcours-singuliers 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/event-details/art-et-handicap-parcours-singuliers

