Gironde Gaillan-en-Médoc EUR 0 Dans le cadre de Paysage en Mouvement, programme d’éducation artistique

de la CDC Médoc Cœur de Presqu’île en partenariat avec La Manufacture Médocaine,

la bibliothèque de Gaillan accueille l’exposition itinérante « ART et FORMES » de Line Bourdoiseau du 23 février au 15 mars 2023 Le vernissage en présence de l’artiste aura lieu

le 23 février 2023 à 18h00 à la bibliothèque de Gaillan. Au plaisir de vous y retrouver ! Une exposition gratuite pour les petits comme les plus les grands !

Du jeudi 23 février au 15 mars : Gaillan-en-Médoc

Du mercredi 15 mars au 5 avril : Saint-Sauveur

Du mercredi 5 avril au 3 mai : Saint Julien Beychevelle

Gaillan-en-Médoc

