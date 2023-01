ART ET FOI : DÉVOILER L’ART RELIGIEUX DANS LES PAYS-BAS PROTESTANTS Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

ART ET FOI : DÉVOILER L'ART RELIGIEUX DANS LES PAYS-BAS PROTESTANTS Le Mans, 18 janvier 2023

2023-01-18 18:00:00 – 2023-01-18 19:30:00 Le Mans

Sarthe EUR 12 12 Le protestantisme, religion publique des Pays Bas du Nord, est considéré comme une confession condamnant l’image religieuse. Cependant cette conférence montrera que l’art religieux est présent tant du côté des catholiques pour pratiquer leur culte que du côté des protestants qui collectionnent ces œuvres par goût, tradition ou engagement politique. « Art et foi : Dévoiler l’art religieux dans les Pays-Bas protestants » Claire Fonticelli https://samm72musee.wixsite.com/samm/saison-samm-2022-2023 Le Mans

