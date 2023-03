Encadrement – le quotidien sublimé par la couleur ! Art et encadrement Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Encadrement – le quotidien sublimé par la couleur ! Art et encadrement, 1 avril 2023, Saint-Germain-en-Laye. Encadrement – le quotidien sublimé par la couleur ! 1 et 2 avril Art et encadrement Valérie et Luce vous accueillent au sein de leur atelier, situé au cœur de l’ilot Saint Christophe, quartier des artisans à Saint-Germain-en-Laye.

Rencontrez-nous pour découvrir le métier d’encadreur d’art.

Autour d’un même type de sujets, nous vous ferons découvrir les étapes pour réaliser des encadrements ainsi que les outils et les matériaux utilisés.

Vous découvrirez la variété des encadrements et le fait que le cadre reste exclusivement au service des œuvres, tant pour leur conservation que pour leur mise en valeur esthétique.

Passe-partout, entre deux verres, hausses, feuillure, caisse américaine, marie louise n’auront plus de secret pour vous.

Nous serons heureuses de partager notre passion et de répondre à vos questions. D’autre part, en collaboration avec le musée Vera de Saint-Germain-en- Laye et dans leurs locaux, nous vous ferons découvrir le savoir-faire des artisans d’art et participerons à une animation-démonstration les après-midi des 1er et 2 avril. Art et encadrement 1a rue Saint Christophe 78100 Saint Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://art-et-encadrement.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0659529699 »}, {« type »: « email », « value »: « aencadrement.stgermain@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 encadreur tableaux Valérie Malfay

