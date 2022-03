Art et droits: visite de l’exposition avec Barry Ace MEG, 29 avril 2022, Genève.

Art et droits: visite de l’exposition avec Barry Ace

MEG, le vendredi 29 avril à 12:30

Comme une prolongation de l’exposition «Injustice environnementale – Alternatives autochtones» cette visite vous invite à réfléchir à la question des droits des peuples autochtones. Tout au long de l’exposition vous pouvez découvrir différents textes juridiques tirés, entre autres, de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones. Ce texte fondamental d’un point de vue international nourrit la réflexion de l’artiste anishinaabe odawa Barry Ace. Lors de cette visite, il nous parlera de son œuvre _Spirit Vessel_ présentée dans l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones» et ce qu’elle dit des perspectives autochtones contemporaines. Il parlera aussi de l’oeuvre collaborative créée en résidence _wāwīndamaw . promesse_ qui associe l’art de la broderie perlée avec les 46 articles de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones. **Intervenant** : Barry Ace est un artiste visuel anishinaabe qui vit actuellement à Ottawa. Il est un _debendaagzijig_ (citoyen) de la Première Nation M’Chigeeng, Odawa Mnis (Île Manitoulin), Ontario, Canada. Le travail de Barry Ace s’intéresse à l’impact de l’ère numérique et à la façon dont elle transforme et infuse de manière exponentielle la culture anishinaabe (et d’autres cultures mondiales) avec les nouvelles technologies et de nouveaux moyens de communication. Son travail tente d’exploiter et de combler le précipice entre les savoirs, les art et les pouvoirs historiques et contemporains, tout en maintenant une esthétique anishinaabe distincte qui relie les générations. Barry Ace expose tant au niveau national qu’international. Ses œuvres font partie de nombreuses collections, notamment celles du Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa, Ontario), du Musée des beaux-arts de l’Ontario (Toronto, Ontario), du Musée canadien de l’histoire (Gatineau, Québec), des Affaires mondiales Canada (Ottawa, Ontario), du North American Native Museum (Zurich, Suisse) et de la Ojibwe Cultural Foundation (M’Chigeeng, Ontario). [[https://www.barryacearts.com/](https://www.barryacearts.com/)](https://www.barryacearts.com/)

CHF 12.- (normal), CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T12:30:00 2022-04-29T13:30:00