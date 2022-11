ART ET CRÉATION À FONTFROIDE – MARCHÉ LOCAL Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

ART ET CRÉATION À FONTFROIDE – MARCHÉ LOCAL Narbonne, 27 novembre 2022, Narbonne. ART ET CRÉATION À FONTFROIDE – MARCHÉ LOCAL

Narbonne Aude

2022-11-27 10:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 Narbonne

Aude Narbonne EUR 8 A l’approche de Noël, l’Abbaye de Fontfroide organise son premier marché local réunissant artistes et artisans du Narbonnais. Une quinzaine d’exposants seront accueillis à l’abbaye, parmi lesquels une céramiste, un forgeron, un sculpteur, un peintre, un photographe … Les enfants ne seront pas oubliés avec les ateliers créatifs d’Élodie Gryczka, une habituée des grands évènements à Fontfroide, ou les histoires contées par Stéphanie Rondot. La chorale narbonnaise Diapason donnera de la voix pour animer ce premier grand rendez-vous automnal de Fontfroide. +33 4 68 45 11 08 https://www.fontfroide.com/ Narbonne

dernière mise à jour : 2022-11-17 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse Narbonne Aude A.D.T. de l'Aude / ADT 11 Ville Narbonne lieuville Narbonne Departement Aude

Narbonne Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

ART ET CRÉATION À FONTFROIDE – MARCHÉ LOCAL Narbonne 2022-11-27 was last modified: by ART ET CRÉATION À FONTFROIDE – MARCHÉ LOCAL Narbonne Narbonne 27 novembre 2022 Aude Narbonne Narbonne Aude A.D.T. de l'Aude / ADT 11

Narbonne Aude