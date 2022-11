ART ET CRÉATION À FONTFROIDE – MARCHÉ LOCAL

ART ET CRÉATION À FONTFROIDE – MARCHÉ LOCAL, 26 novembre 2022, . ART ET CRÉATION À FONTFROIDE – MARCHÉ LOCAL



2022-11-26 – 2022-11-26 A l’approche de Noël, l’Abbaye de Fontfroide organise son premier marché local réunissant artistes et artisans du Narbonnais. Une quinzaine d’exposants seront accueillis à l’abbaye, parmi lesquels une céramiste, un forgeron, un sculpteur, un peintre, un photographe … Les enfants ne seront pas oubliés avec les ateliers créatifs d’Élodie Gryczka, une habituée des grands évènements à Fontfroide, ou les histoires contées par Stéphanie Rondot. La chorale narbonnaise Diapason donnera de la voix pour animer ce premier grand rendez-vous automnal de Fontfroide. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville