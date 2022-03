ART ET CIRQUE Craon Craon Catégories d’évènement: Craon

Mayenne

ART ET CIRQUE Craon, 5 avril 2022, Craon. ART ET CIRQUE Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon

2022-04-05 – 2022-04-30 Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque

Craon Mayenne Craon Le groupe Art plastiques de l’association craonnaise Arc-en-Ciel expose ses œuvres autour de l’art et du cirque à la médiathèque intercommunale de Craon. Exposition “Art et cirque” à la médiathèque de Craon. mediatheque@paysdecraon.fr +33 2 43 06 07 25 https://www.paysdecraon.fr/culture/culture/lecture-publique/ Le groupe Art plastiques de l’association craonnaise Arc-en-Ciel expose ses œuvres autour de l’art et du cirque à la médiathèque intercommunale de Craon. Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Craon, Mayenne Autres Lieu Craon Adresse Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Ville Craon lieuville Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon Departement Mayenne

Craon Craon Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craon/

ART ET CIRQUE Craon 2022-04-05 was last modified: by ART ET CIRQUE Craon Craon 5 avril 2022 Craon mayenne

Craon Mayenne