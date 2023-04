Brocante – Puces – Vide-Greniers Art et Brocante Mazet-Saint-Voy Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Brocante – Puces – Vide-Greniers Art et Brocante, 9 avril 2023, Mazet-Saint-Voy . Mazet-Saint-Voy ,Haute-Loire , Brocante – Puces – Vide-Greniers 6 Place des Ecoliers Art et Brocante Foumourette Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Art et Brocante 6 Place des Ecoliers

2023-04-09 08:00:00 – 2023-04-09 17:00:00

Art et Brocante 6 Place des Ecoliers

Mazet-Saint-Voy

Haute-Loire . Particuliers et exposants pros acceptés. Arrivée à partir de 8h, Déjeuner ensemble de manière conviviale en auberge espagnole. Annulé en cas de pluie. cafe1927@hotmail.fr +33 6 17 94 29 77 Art et Brocante 6 Place des Ecoliers Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Foumourette Adresse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Art et Brocante 6 Place des Ecoliers Ville Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Art et Brocante 6 Place des Ecoliers Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Foumourette Mazet-Saint-Voy Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazet-saint-voy /

Brocante – Puces – Vide-Greniers Art et Brocante 2023-04-09 was last modified: by Brocante – Puces – Vide-Greniers Art et Brocante Mazet-Saint-Voy Foumourette 9 avril 2023 6 Place des Ecoliers Art et Brocante Foumourette Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Art et Brocante Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire