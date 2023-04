Art et Boire au Bar à Bulles Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Art et Boire au Bar à Bulles Bar à Bulles, 2 mai 2023, Paris. Le mardi 02 mai 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Séance de drink and draw avec Art et Boire au Bar à Bulles ! Viens dessiner ce que tu veux, partager et boire un coup avec Art et Boire pour une séance de drink and draw Le but :

– Se lâcher créativement sans jugements ou pression qu’importe ses experiences

– Passer un bon moment artistique à échanger et faire de nouvelles rencontres

– Bien s’hydrater avec un verre de bière ou jus de fruit! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération Bar à Bulles 4 Cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/art-et-boire/ https://fb.me/e/Zkco22Jq https://fb.me/e/Zkco22Jq https://link.dice.fm/artetboire

Art et Boire

