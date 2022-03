Art et artisanat, faut-il choisir ? Ateliers jouret, 2 avril 2022, Roubaix.

Art et artisanat, faut-il choisir ?

Ateliers jouret, le samedi 2 avril à 16:00

A l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, cette conférence aura pour objectif de faire un point les catégories de l’art et de l’artisanat. Quelles sont les différences majeures entre un artiste et un artisan ? Pourquoi la France sépare-t-elle les formations entre les beaux-arts et les arts décoratifs ? Si aujourd’hui certains praticiens refusent de choisir une étiquette et s’offrent la liberté de pratiquer comme ils l’entendent, d’autres professionnels sont au contraire bloqués par leurs décisions de carrière et les règles implicites du monde de l’art. La conférence permettra de mettre en lumière les différents enjeux de ce sujet et se poursuivra par un temps d’échange et de questions. Conférence réalisée par Marie Camus, guide-conférencière nationale diplômée de l’Ecole du Louvre. Marie Camus est co-fondatrice de ma-tisse, société de visites guidées et d’événements culturels : [www.ma-tisse.fr](http://www.ma-tisse.fr)

5€

Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T17:30:00