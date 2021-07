Dijon Université de Bourgogne - Batiment Sciences Gabriel Côte-d'Or, Dijon Art et architecture – visite à l’Université de Bourgogne Université de Bourgogne – Batiment Sciences Gabriel Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Ce parcours pédestre permet d’appréhender, à deux voix ([CAUE](https://www.caue21.fr/) et atheneum), l’évolution urbaine du quartier de l’université, l’architecture des différents bâtiments construits au fil des années (visites possibles), ainsi que les œuvres d’art (1% artistique) qui jalonnent le site. Rendez-vous devant le batiment Sciences Gabriel **La visite du vendredi est exclusivement réservée aux scolaires.** Inscription auprès de : [[peggy.camus@u-bourgogne.fr](mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr)](mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr) **La visite du dimanche est ouverte à tous, inscription auprès de l’atheneum, le centre culturel de l’Université**

Visite gratuite sur inscription : peggy.camus@u-bourgogne.fr (scolaires) et l’atheneum (dimanche)

Une visite en plein air pour parler d’art et d’architecture. Université de Bourgogne – Batiment Sciences Gabriel 6 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon Dijon Montmuzard Côte-d’Or

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

