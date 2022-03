Art en Vrac Salies-de-Béarn, 16 avril 2022, Salies-de-Béarn.

Art en Vrac Salies-de-Béarn

2022-04-16 12:00:00 – 2022-04-16 19:00:00

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

14èmes rencontres des Arts Contemporains : peinture, sculpture, photographie, art plastique …. Cette année encore, l’art contemporain investit les rues de Salies-de-Béarn. Peintures, sculptures, photographies, art plastique et installations… Plus de 80 artistes viennent à la rencontre du public et exposent leurs œuvres en 21 lieux répartis dans la ville. Cette manifestation invite à un agréable parcours dans la ville, accompagné d’animation musicale, pour découvrir ou redécouvrir Salies-de-Béarn sous un angle nouveau, celui de la création artistique.

Le cinéma s’associe à la manifestation avec la projection à 10h30 du film “Système K”

OTBDG

dernière mise à jour : 2022-03-28 par