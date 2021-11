Art en stock : Artistes en herbe ! Mourenx, 20 novembre 2021, Mourenx.

Art en stock : Artistes en herbe ! MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx

2021-11-20 – 2021-11-20 MJCL 23 place des Pyrénées

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec la Commune de Mourenx, le FDVA, le Rap 64 et le tissu mourenxois.

Les associations et structures culturelles mourenxoises s’associent à des artistes locaux pour un après-midi haut en couleurs : ateliers artistiques (Fabrication de porte-clés en plastique recyclé, Ateliers Arts plastiques et Techniques de peinture, Initiation à la réalisation d’oeuvres contemporaines, atelier chant, Musique assistée par ordinateur, fabrication de fleurs en tissu, Fabrication zootropes et thaumatropes, Initiation hip-hop et création d’une chorégraphie), exposition de photographies de Light Painting et projection vidéo du making-off.

Réveillez l’artiste qui sommeille en vous ! Pour les enfants, les jeunes, les adultes et les familles !

+33 5 59 60 04 69

