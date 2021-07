Art en pleine nature Domaine Formigé, 26 août 2021-26 août 2021, Montfermeil.

Dans la lignée des parcours d’ateliers enfant-parent menés à l’année, l’association Un neuf trois Soleil ! propose de créer un rendez-vous estival à l’adresse des familles restées en Seine-Saint-Denis pour l’été. Ce temps est dédié aux tout-petits et leurs parents et se passe en pleine nature, dans les espaces verts des villes, parfois encore méconnus. L’entrée artistique vise à faire redécouvrir la nature proche de chez soi, tout en vivant une expérience artistique portée par des artistes investis dans le domaine de la petite enfance. Jeudi 26 août > matinée atelier + après-midi performance par le binôme Catie de Balmann et Céline Dauvergne (Cie l’Eclaboussée) pour les familles de Clichy-sous-Bois Vendredi 27 août > matinée atelier + après-midi performance par le binôme Catie de Balmann et Céline Dauvergne (Cie l’Eclaboussée) pour les familles de Montfermeil L’idée est de faire profiter aux familles d’un spectacle pour lequel ils auront été en contact étroit le matin même avec les artistes. Et de créer en fin de journée un moment convivial (pique-nique et apéritif) pour partager les impressions réciproques sur la journée.

Redécouvrez la nature proche de chez vous, tout en vivant une expérience artistique portée par des artistes investis dans le domaine de la petite enfance.

Domaine Formigé 1 boulevard Hardy 93370 Montfermeil Montfermeil Centre Ville Seine-Saint-Denis



