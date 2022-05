Art en livres : salon du livre d’artiste et du beau livre Palais ducal – Nevers, 2 juillet 2022, Nevers.

Cinquante artistes du livre, artisans du livre, auteurs/illustrateurs, éditeurs, sont présentés, dont la renommée pour certains dépasse la France. Une grande place est faite à l’animation autour du livre pour le public adulte et enfant : conférences, ateliers, conte musical, lectures, dédicaces, exposition de planches d’album. Dans le souci de montrer le meilleur à des visiteurs de tous horizons, l’Association Salon des dames s’est appuyée sur le commissaire d’exposition Marc Vernier, relieur d’art à l’origine et grand nom du livre d’artiste, pour mettre en œuvre la partie « livre d’artiste », et sur ses adhérents pour sélectionner de beaux livres pour tous les budgets et pour tous les âges. **Ce salon permet des rencontres avec une cinquantaine d’exposants : artistes, artisans, auteurs, illustrateurs, venus de toute la France et de Belgique, de renommée internationale et primés pour plusieurs d’entre eux** comme Christophe Comentale, Didier Cornille, Laurence Madeline, Gérard Lo Monaco, Catherine Liégeois, Gaëlle Pelachaud, Christiane Vielle. **Une exposition** conçue par Actes Sud junior d’après le livre de Joël Guenoun, _**Le Ouaouaseau**_, transportera les enfants dans un bestiaire magique dans lequel les choses ne sont jamais ce qu’elles doivent être. Deux ateliers sont organisés : la calligraphe-graveuse-designer carton Marie Thivrier proposera en continu de s’essayer à la calligraphie romaine. La relieuse d’art Marie-Claire Brauner va faire participer le public à la réalisation de la reliure d’un livre intitulé « Couleurs de Loire », contenant cinquante peintures de la Loire d’enfants de l’école Guynemer de Nevers, partenaire de l’événement. **Deux conférences** le samedi 2, salle du Conseil municipal, viennent enrichir ces journées. L’après-midi, à 15h, nous recevons _**Laurence Madeline**_, conservatrice en chef du patrimoine, spécialiste des avant-gardes de la fin du 19e et du début du 20e et de Picasso, qui nous présentera son dernier livre, Marie-Thérèse Walter & Pablo Picasso. Biographie d’une relation, chez Scala, en posant la question du concept du « beau livre ». Elle revient sur les raisons pour lesquelles il n’est précisément pas un « beau livre », mais autre chose qu’un « beau livre ». Elle répondra ensuite aux questions du public et dédicacera ses livres. Puis à 19h15, est programmée la conférence « De la bibliophilie normée au manuscrit d’artiste libre » de _**Christophe Comentale**_, docteur en histoire de l’art et sinologue, enseignant au Centre culturel chinois et à l’Institut catholique de Paris, conseiller scientifique émérite au Musée chinois du quotidien, conservateur en chef honoraire au Muséum national d’histoire naturelle. **Une performance** de Marina Cedro tirée du spectacle _**« Pop-up symphonie »**_, un conte musical sur les musiques de cette compositrice avec un récit de Jean-Luc Fromental aura lieu dimanche 3 au foyer du Conseil municipal à 11h (15 min.). Chanteuse, conteuse, danseuse, Marina tourne les pages du livre pop-up conçu par Gérard Lo Monaco d’où surgissent des animaux musiciens et leurs amis Joséphine et Nicolas, telles des marionnettes. Le spectacle intégral a été joué pour la première fois fin 2018 à l’Auditorium de Radio France avec l’orchestre philharmonique de Radio France et continue de se produire. **Des lectures d’albums** sont proposées par notre partenaire, l’association _**Lire et faire lire**_, dont les bénévoles interviendront salle F. Chalandre, dans l’espace qui est consacré aux enfants. Enfin les **auteurs et illustrateurs dédicacent** leurs ouvrages, notamment Gérard Lo Monaco, Guillaume Morel et Didier Cornille (le samedi pour ce dernier). Nous remercions nos partenaires, la revue « Art et Métiers du livre » qui couvre et soutient l’événement, ainsi que la médiathèque municipale Jean Jaurès de Nevers qui propose une exposition de livres d’artistes du 11/06 au 24/09 parallèlement à Art en livres, sur le thème du corps.

entrée libre

Des livres pour émerveiller petits et grands et pour toutes les bourses, ainsi que des animations.

Palais ducal – Nevers Esplanade du Palais ducal Nevers Nièvre



2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T18:30:00