Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt, Yvelines Art en jeu Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Art en jeu Médiathèque Jean Rousselot, 1 décembre 2021, Guyancourt. Art en jeu

Médiathèque Jean Rousselot, le mercredi 1 décembre à 15:00

En écho à l’actualité d’un artiste, ou d’une exposition, les bibliothécaires invitent les enfants à venir découvrir l’histoire ou le parcours d’un artiste ou d’un style. Ces derniers pourront s’initier suivant le cas à des techniques artistiques employées : dessins , sculptures, peintures, collage … _Public : 6-12 ans_

Accès libre

Petite visite dans le monde de l’art, avec les cartes papiers découpés, à partir des œuvres de Klimt. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt